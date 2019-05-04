В Стамбуле открыли самую большую в Турции мечеть

4 мая, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Стамбуле 3 мая открыли самую большую в Турции мечеть. На церемонии присутствовал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Мечеть Чамлыджа, которая должна стать одним из главных символов города, рассчитана на 63 тыс. человек. Ее строительство началось еще в 2013 году.

У мечети шесть минаретов, символизирующих шесть ключевых аспектов ислама: вера в единого Бога, пророков, ангелов, Священное Писание, Судный день и Божественное предопределение. Высота четырех минаретов достигает 107,1 м, а двух других - 90 м. Центральный купол мечети возвышается на высоте 72 м, символизируя 72 народа, живущих в городе. Второй купол высотой в 34 м. Эта цифра является кодом города.

В комплексе мечети предусмотрены пять внутренних дворов для молящихся, галерея искусств, библиотека, конференц-зал и парковка.

Ранее самой большой мечетью Турции считалась мечеть в Адане. Она вмещает в себя более 28 тыс. верующих.-0-