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06 февраля 2020, 07:57

В Стамбуле при жесткой посадке самолета погибли три человека

Фото AFP
Фото AFP

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле в результате жесткой посадки самолета турецкой авиакомпании Pegasus погибли три человека, 179 человек получили ранения, сообщает BBC News со ссылкой на министерство здравоохранения Турции. Изначально <сообщалось, что погибших в результате происшествия нет.

Авиалайнер Boeing 737-800 NG, выполнявший рейс из Измира, развалился на три части при посадке в стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. Он садился в неблагоприятных погодных условиях - дул сильный ветер и шел дождь. После инцидента аэропорт был закрыт, а рейсы перенаправлены в другие аэропорты. Местные СМИ сообщили, что большинство находившихся на борту пассажиров были турками, 20 человек были иностранцами. Прокуратура Стамбула начала расследование инцидента.-0-

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