В Стамбуле прошла акция протеста: 30 человек арестованы

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле прошла акция протеста из-за обвала турецкой лиры и высокого уровня безработицы, 30 человек были арестованы, пишет Associated Press News.

Акция прошла 24 ноября в стамбульском районе Кадыкей, расположенном в азиатской части города. Демонстранты требовали отставки правительства. Полиция разогнала демонстрантов, используя щиты.

Отмечается, что протесты связаны с ростом инфляции, которая серьезно подорвала покупательную способность турок, высоким уровнем безработицы и резким падением курса турецкой лиры.

23 ноября в Стамбуле и в Анкаре прошли стихийные акции протеста после обвала турецкой лиры. Турецкая валюта 23 ноября поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Резкое падение за сутки стало максимальным за последние 20 лет.-0-