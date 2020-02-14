В Стамбуле рухнуло 7-этажное здание

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле сегодня днем рухнуло 7-этажное аварийное здание, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Уточняется, что жители рухнувшего дома были выселены в январе, когда здание признали аварийным. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели с поисковыми собаками, они проверяют, не оказались ли случайные прохожие под обломками здания. Жители соседних домов были экстренно эвакуированы.

Сообщается, что при обрушении были повреждены несколько припаркованных рядом с рухнувшим домом автомобилей.

По предварительной версии, обрушение произошло из-за сборщиков металлолома, которые незадолго до обвала вытащили из стен и опор здания арматуру.-0-