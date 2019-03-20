В Стамбуле задержан террорист

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле боевика террористической группировки "Исламское государство", намеревавшегося совершить теракт. Об этом сообщает телеканал Haber Turk .

Задержанный является гражданином Турции. Сообщается, что четыре дня назад силовики перехватили призыв ИГ к своим сторонникам совершать нападения на церкви и синагоги.-0-