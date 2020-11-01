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01 ноября 2020, 17:05

В стамбульской больнице произошел пожар, был слышен взрыв

Фото Haberler
Фото Haberler

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больнице медицинского факультета Стамбульского университета сегодня произошел пожар, был слышен взрыв, сообщает онлайн-издание Haberler.

Примерно в 14.50 в строящемся здании кампуса медицинского факультета Капа Стамбульского университета начался пожар. Для его ликвидации прибыли огнеборцы.

Губернатор Стамбула Али Ерликая заверил, что огонь взят под контроль пожарными расчетами, ликвидация возгорания продолжается.

Рассматривается версия причины пожара - возгорание строительных материалов на крыше здания. На месте происшествия приняты необходимые меры безопасности. Начато расследование.-0-

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