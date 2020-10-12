В Степанакерте сработала сирена воздушной тревоги

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирена воздушной тревоги сработала в Степанакерте. Ранним утром 12 октября в городе были слышны несколько разрывов бомб, передает корреспондент ТАСС.

Накануне информцентр при кабинете министров Армении сообщил, что Степанакерт вновь подвергся обстрелам со стороны Вооруженных Сил Азербайджана. По информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в понедельник армянскими вооруженными силами Агдамского района в Карабахе. По данным оборонного ведомства, подразделения армянских вооруженных сил в нарушение гуманитарного перемирия несколько раз предпринимали попытки атаковать позиции азербайджанской армии небольшими группами на Агдере-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях.

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Как сообщалось ранее, в результате состоявшихся по инициативе российской стороны в Москве консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.-0-