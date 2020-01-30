В Стокгольме из галереи похитили работы Сальвадора Дали

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более десяти работ Сальвадора Дали похищены из галереи Couleur, расположенной в центре Стокгольма (Швеция), сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

По словам владельца галереи Педера Энстрема, в ночь на 30 января неизвестные проникли в здание и украли бронзовые скульптуры Сальвадора Дали. Общая стоимость похищенных шедевров знаменитого мастера оценивается в 3-4 млн шведских крон (примерно $300-400 тыс.).

"Украдено от 10 до 12 скульптур, точнее сложно сказать, пока полиция не осмотрит место преступления", - сообщил Педер Энстрем.

По его словам, сигнализация сработала около четырех часов утра. Когда правоохранители прибыли на место происшествия, похитителей уже не было. Известно, что преступники проникли в галерею через окно.

Проводится расследование инцидента.-0-