В Стокгольме прогремел мощный взрыв

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Стокгольма в ночь на 27 марта прогремел мощный взрыв, несколько человек получили ранения, сообщает шведская газета Aftonbladet .

По данным полиции, взрывная волна повредила фасады нескольких жилых домов, здание отеля, а также припаркованные поблизости автомобили.

Причины инцидента пока неизвестны. Район ЧП оцеплен.

Шведское издание Expressen сообщает, что двое пострадавших были доставлены в больницу с легкими ранениями. Еще троим медицинская помощь была оказана на месте.-0-