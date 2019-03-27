В Стокгольме прогремел мощный взрыв

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Стокгольма в ночь на 27 марта прогремел мощный взрыв, несколько человек получили ранения, сообщает шведская газета
По данным полиции, взрывная волна повредила фасады нескольких жилых домов, здание отеля, а также припаркованные поблизости автомобили.
Причины инцидента пока неизвестны. Район ЧП оцеплен.
Шведское издание Expressen сообщает, что двое пострадавших были доставлены в больницу с легкими ранениями. Еще троим медицинская помощь была оказана на месте.-0-
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