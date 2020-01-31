В столичном регионе Австралии объявили ЧП из-за лесных пожаров

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австралийской столичной территории (ACT) объявили чрезвычайное положение из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Пламя угрожает столице Австралии Канберре и ее пригородам, сообщает BBC .

На юге АСТ пожар охватил территорию площадью более 18,5 тыс. га. По словам местных чиновников, это самая серьезная угроза природного характера в АСТ за последние два десятилетия. В 2003 году из-за лесных пожаров в пригороде Канберры погибли четыре человека, пострадали около 500. Более 470 домов частично или полностью сгорели.

Главный министр АСТ Эндрю Барр отметил, что пламя может выйти из-под контроля, поскольку в регионе ожидается жаркая и ветреная погода, синоптики прогнозируют до 40 градусов тепла. Жителей пригородов Канберры призвали быть готовыми к экстренной эвакуации.

Масштабные природные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 33 человека, разрушены тысячи домов. Выжжено более 11 млн га растительности.-0-