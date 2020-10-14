В столичном регионе Франции вводится комендантский час

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Франции вводят с 17 октября комендантский час в столичном регионе и некоторых других городах с высоким уровнем распространения коронавируса. Об этом в среду заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским телеканалам, сообщает ТАСС.

"Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов", - отметил Эмманюэль Макрон. Он уточнил, что комендантский час будет действовать с 21.00 до 06.00 часов по местному времени, начиная с этой субботы. По словам президента, это решение будет действовать минимум четыре недели.

Макрон подтвердил, что в зонах действия комендантского часа с 21.00 будут закрыты все рестораны и театры.

Помимо столичного региона комендантский час будет действовать в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье.

"За нарушение комендантского часа будет введен штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в 1,5 тыс. евро, мне кажется, что это окажет должное влияние", - подчеркнул Эмманюэль Макрон.-0-