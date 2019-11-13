В столице Афганистана прогремел взрыв у здания МВД

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У здания МВД в афганской столице Кабуле прогремел взрыв. По предварительным данным, он унес жизни семи человек, ранены еще семеро, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в афганском правительстве.

Взрывное устройство находилось в автомобиле. Инцидент произошел утром, когда на улицах столицы было много народа.

На место происшествия выехали кареты скорой помощи и полиция. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из активных в регионе террористических группировок.

Стоит отметить, что взрыв произошел через день после того, как президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что власти страны освободили из тюрьмы трех главарей радикального движения "Талибан" в обмен на двух иностранцев, профессоров Американского университета, похищенных боевиками в августе 2016 года. Ряд наблюдателей надеялся, что этот обмен станет первым шагом на пути к мирным переговорам между талибами и афганским правительством.-0-