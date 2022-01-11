В столице Аргентины из-за жары произошло массовое отключение электричества

11 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Несколько районов аргентинской столицы остались без электричества из-за перегрузки сети вследствие жары. Как передает корреспондент ТАСС, нарушена работа светофоров, наблюдаются перебои с мобильной связью.

По данным газеты La Nación, без света остались более 700 тыс. жителей. Страница государственного регулятора, на которой публикуется соответствующая информация, сейчас недоступна.

Из-за отключения электричества были вынуждены прервать работу центры по тестированию и вакцинации от коронавируса.

Перебои начались после того, как температура воздуха в столице поднялась выше 34 градусов.-0-