В столице Австралии впервые с июля 2020 года объявили карантин из-за коронавируса

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская столичная территория будет закрыта на недельный карантин после обнаружения первого за 13 месяцев случая заражения коронавирусом. Заявление главы правительства региона Эндрю Барра публикует ТАСС."Решение было принято после подтверждения диагноза человека с COVID-19 в регионе. Кроме того, следы вируса были выявлены в пробах из сточных вод Австралийской столичной территории. Это самый серьезный риск для здоровья населения, с которым мы столкнулись на территории в этом году и, вероятно, за все время пандемии, а потому в регионе объявлен режим строгой изоляции с 17.00 четверга, 12 августа", - сообщил Барр в ходе онлайн-конференции для журналистов.Во время карантина жители Канберры и окрестных населенных пунктов смогут покидать дом только, чтобы пойти на работу или учебу, если нельзя делать это из дома, а также для визита к врачу или на вакцинацию, физических упражнений на воздухе или покупки товаров первой необходимости. Розничные магазины будут закрыты, а предприятия общественного питания смогут продолжить работу продавая еду навынос или с доставкой. Школьники, за исключением учеников выпускных классов, должны перейти на домашнее обучение.В последний раз случай заражения коронавирусом был зарегистрирован врачами Австралийской столичной территории 10 июля 2020 года.Эпидемическая ситуация в большинстве австралийских штатов считается стабильной, поскольку власти ежедневно регистрируют нулевой прирост числа зараженных или единичные случаи инфицирования в пограничных изоляторах. Значительный рост данного показателя отмечается только в крупнейшем городе страны Сиднее, где в минувшие сутки выявили 345 новых случаев заражения коронавирусом и одну смерть, связанную с COVID-19.С начала пандемии в Австралии выявили более 37,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, от вызванных инфекцией осложнений умерли 945 человек. В конце февраля в стране началась вакцинация, в которой используются препараты компаний AstraZeneca и Pfizer. Первую прививку сделали 14,2 млн человек (более 55% населения страны), полностью иммунизированы 4,9 млн (19%).-0-