В столице Гаити в результате стрельбы погибли восемь человек

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми человек погибли и двое получили тяжелые ранения в столице Гаити - Порт-о-Пренсе. Неизвестные открыли огонь в направлении магазинов, в большую толпу людей. Затем стрелявшие скрылись на мотоцикле. Об этом 1 марта сообщает новостной портал HaitiLibre.

По его информации тяжело ранены 2 человека, еще несколько пострадали в результате паники после стрельбы. Точное количество пострадавших не сообщается. Двое тяжело раненых находятся под наблюдением медиков. Полиция ведет расследование инцидента и поиск стрелявших.-0-