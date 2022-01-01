В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных 1 января заболевших коронавирусом в столице Индии почти вдвое превысило данные за предыдущий день и составило 2716 человек, Об этом сообщает РИА Новости.

Субботний рост числа заболевших в Дели является самым высоким с 21 мая прошлого года, когда было зарегистрировано 3 009 случаев заболевания. В пятницу, в канун Нового года, было зарегистрировано 1796 случаев заболевания, днем ранее - 1313 случаев.

В начале этой недели власти Дели ввели в городе "желтый" или первый уровень ограничений. В соответствии с введенными ограничениями будут закрыты школы, колледжи, а также кинотеатры, тренажерные залы и спа-салоны. Работа делийского метрополитена будет ограничена, также ограничены часы работы торговых центров и магазинов.