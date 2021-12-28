В столице ЮАР сильные ливни, наводнения, идет эвакуация жителей

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ЮАР сильные ливни привели к наводнению в Претории и Йоханнесбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на портал News24.

Частично затопленными оказались низко расположенные районы столичных предместий. Там идет эвакуация жителей, сотрудники сил спасения выкапывают траншеи для ликвидации паводка. Пострадавших переводят во временные приюты, обустроенные в муниципальных зданиях.

Многодневные ливни обрушились и на другие регионы страны. Так, в одной из провинций в результате наводнения погибли восемь человек.-0-