В столице Колумбии объявили о введении карантина с 23 по 25 апреля

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантин, подразумевающий запрет на свободное передвижение граждан по городу, будет действовать в столице Колумбии Боготе с 23 по 25 апреля включительно, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра города Клаудии Лопес.

"Карантин будет действовать в Боготе с пятницы по воскресенье", - заявила Клаудия Лопес, выступление которой транслировалось в Twitter мэрии.

Она также добавила, что с 20 апреля в городе будет действовать комендантский час с 20.00 до 04.00. "Будут приняты дополнительные меры, если заполняемость отделений интенсивной терапии превысит 90%. Сейчас этот показатель составляет 84,2%", - подчеркнула градоначальница.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 667 136, число летальных исходов - 68 748. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года. 17 марта президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин, затем его не раз продлевали. С 1 сентября в стране введен режим выборочной изоляции.-0-