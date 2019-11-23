В столице Колумбии ввели комендантский час из-за забастовок

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство Колумбии приняло решение ввести комендантский час во всех районах столицы, таким образом власти рассчитывают гарантировать безопасность граждан Боготы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Ивана Дуке.

"Я попросил мэра Боготы Энрике Пеньялосу ввести комендантский час по всему городу, начиная с 21.00", - написал Иван Дуке в своем Twitter-аккаунте. Президент добавил, что таким образом власти надеются гарантировать безопасность всех граждан Боготы.

Манифестации и акции протеста прошли 21 ноября по всей Колумбии. Граждане выразили свое недовольство в отношении социальной и экономической политики администрации президента Ивана Дуке. Для обеспечения порядка правительство решило закрыть все сухопутные и речные границы до утра 22 ноября. По данным МВД, в забастовке приняли участие 207 тыс. человек по всей стране.

В некоторых городах мирные акции переросли в столкновения с полицией, которой пришлось применить водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для успокоения толпы. Власти отдельных населенных пунктов приняли решение ввести комендантский час. 22 ноября министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что в столкновениях с правоохранительными органами погибли трое человек, 273 получили ранения.

По данным на сегодня, группа людей продолжает акцию протеста. Они стучат в кастрюли на пересечении 145-й улицы с десятой автострадой рядом с комплексом, где живет Дуке. Несмотря на присутствие 11 тыс. полицейских на улицах города, в некоторых районах активно действуют вандалы и грабители.-0-