В столице Кубы введен комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Кубы Гаване начал действовать комендантский час с 21.00 до 5.00, сообщает Deutsche Welle.

Такая мера была принята для замедления распространения в стране коронавирусной инфекции нового типа. Только за первые недели 2021 года в островной республике было подтверждено больше заражений, чем за весь 2020-й. В целом в 11-миллионной Кубе вирус обнаружен у 31 190 человек, 229 из них умерли, 25 364 выздоровели.

Кроме того, с 6 февраля кубинские власти вводят обязательный пятидневный карантин для прибывающих на остров туристов. Однако организованных групп эта мера не коснется. Отбывать изоляцию самостоятельные туристы будут в отелях за свой счет. Что касается жителей Кубы, то они смогут пройти карантин в специальных центрах бесплатно. В связи с возросшим числом заражений на Кубу значительно ограничены рейсы из Доминиканской республики, США, Мексики и Панамы.-0-