В столице Литвы Вильнюсе походит традиционная ярмарка Казюкаса

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционно ярмарка Казюкаса проходит в выходные, ближайшие к 4 марта, когда отмечается день святого Казимира — покровителя Литвы. В этом году ярмарочные мероприятия проходят в Вильнюсе 6-8 Марта, сообщает портал Vilnius Events.

Ярмарка развернулась на главной площади города и прилегающих улицах.

Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе знаменует приход весны и привлекает тысячи посетителей. Это самая большая ярмарка изделий ручной работы, которая проводится в Вильнюсе. Ярмарка Казюкаса - не только самое большое, но и старейшее мероприятие в Вильнюсе.

В первой половине XVII-ого века, после объявления королевича Казимира Святым, в Вильнюсе началось строительство костела Св. Казимира, а в день смерти святого, 4 марта, начали отмечать день Св. Казимира. Каждый год в честь святого после мессы организовывали большую ярмарку ремесленников и земледельцев. Ярмарка перемещалась по различным частям города.

Современная ярмарка Казюкаса простирается на много километров по улицам, площадям и дворикам Старого Вильнюса.

Торговцев на ярмарке Казюкаса очень много, и они очень разные. На ярмарке можно познакомиться с традициями Вильнюсского края и Литвы.

Испробовать Казюкаса – это уникальная возможность узнать вкус самого разнообразного литовского хлеба, мясных и молочных изделий, меда, трав и сладостей, литовского домашнего пива.

Как и каждый год, в этом году на празднике можно было попробовать традиционные заварные баранки и пряники Казюкаса, татарский пирог.

Мастера из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Беларуси, Украины и России привезли на ярмарку традиционные изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры, произведения живописи и графики.

Самый главный сувенир - это верба Вильнюсского края, которая символизирует начало весны в Литве. Как и баранка Казюкаса, многоцветная верба является одним из самых популярных товаров, которые приобретают на ярмарке.

Классика ярмарки Казюкаса – это ложка, лопатка или другие кухонные принадлежности, вырезанные из дерева.

Как и ежегодно, фестиваль в этом году прошел как грандиозный весенний праздник, который оживил Вильнюс и наполнил город звуками весенних песен, танцев во время карнавальных шествий, которые традиционно возглавляет ростовая кукла князя Казимира.-0-