В столице Перу из-за роста преступности вводят режим ЧС

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Перу приняли решение ввести в столице страны Лиме и примыкающем к ней автономном округе Кальяо режим чрезвычайной ситуации из-за роста преступности. Об этом сообщает издание La Republica.
Неделю назад министр внутренних дел Перу Авелино Гильен назвал необходимой меру введения режима ЧС для того, чтобы остановить тревожную волну разбойных нападений, грабежей и убийств.
Сегодня правительство одобрило объявление чрезвычайного положения в Лиме и Кальяо. Режим ЧС вводится на 45 дней с возможностью последующего продления. Контроль за общественным порядком будет осуществлять полиция страны при поддержке вооруженных сил.-0-