В столице Сомали прогремел взрыв

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист-смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль у армейской базы в столице Сомали Могадишо. Погибли по меньшей мере восемь военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Goobjoog News.
Еще 14 человек получили ранения из-за взрыва, который произошел на перекрестке Бар-Аян в столичном районе Варта-Набадда недалеко от городского стадиона. Очевидцы утверждают, что машина пыталась прорваться через армейский КПП. В интернете появилось видео, где над городом поднимается белое облако дыма.
В подготовке террористической атаки власти Сомали подозревают исламистскую группировку "Аш-Шабаб", об этом пишет новостной портал Garowe Online. По словам полковника Ахмеда Али, число жертв может увеличиться, поскольку есть тяжелораненые. Их госпитализировали.-0-