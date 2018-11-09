В столице Сомали в результате серии взрывов погибли 17 человек

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Могадишо, столице Сомали, произошли по меньшей мере три взрыва, в результате которых погибли 17 мирных жителей. Об этом сообщает Reuters.
По предварительной информации, автомобили со взрывчаткой были взорваны возле здания гостиницы недалеко от департамента расследования уголовных дел. Все погибшие проезжали рядом с автомобилями в момент взрывов. Число жертв может возрасти.
Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы.-0-
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