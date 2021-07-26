В столицу Туниса введены правительственные войска

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столицу Туниса вечером 25 июля введены подразделения правительственной армии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

По его информации, войска заняли позиции в центре города, в частности рядом со зданием Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и штаб-квартиры национальной телекомпании.

Меры приняты вслед за решениями президента Каиса Саида, объявившего о приостановлении деятельности АНП, отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

Как сообщает телеканал, работа АНП приостановлена на 30 дней. Кроме того, президент дал указание запретить поездки для всех депутатов и ряда государственных чиновников.

Тем временем председатель АНП, лидер исламистской партии "Ан-Нахда" Рашид Ганнуши призвал тунисцев "действовать мирно для восстановления демократии".

Решения Каиса Саида приняты после того, как в воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике.

Манифестанты громили и сжигали местные штабы исламистской партии "Ан-Нахда", чей лидер Рашид Ганнуши является председателем АНП. В городе Набель (северо-восток Туниса) люди вступили в столкновения с полицией, был применен слезоточивый газ.-0-