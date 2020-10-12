В столкновениях в Афганистане погибли семеро полицейских

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семеро полицейских были убиты и шестеро получили ранения в результате столкновений с боевиками в двух северных провинциях Афганистана в ночь на 12 октября. Об этом сообщает Синьхуа.

Уточняется, что в провинции Баглан в столкновениях на контрольно-пропускном пункте в районе Души погибли четверо представителей правоохранительных органов, еще двое получили ранения. Как рассказал глава местной полиции, нападавшие были вооружены огнестрельным оружием и гранатами, один из боевиков был ликвидирован.

В округе Хаваджах Бахаводин соседней провинции Тахар произошли аналогичные столкновения. Там погибли трое сотрудников правоохранительных органов, четверо ранены. Неназванный чиновник округа сообщил, что в ходе боев были убиты и ранены несколько боевиков.

Столкновения в провинциях Баглан и Тахар не утихают последние несколько лет, поскольку боевики радикального движения "Талибан" стремятся укрепить свои позиции в небольших городах и районах Афганистана.

12 сентября в столице Катара начались мирные переговоры между талибами и представителями афганского правительства. В рамках переговорного процесса в Дохе прошла встреча афганских контактных групп, в ходе которой, по поступающей информации, сторонам удалось согласовать большую часть вопросов, касающихся концепции диалога о восстановлении мира в Афганистане.-0-