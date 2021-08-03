В странах Африки число заразившихся коронавирусом превысило 6,7 млн

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки за сутки увеличилось на 33 854 и достигло 6 778 167. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

За сутки от болезней, связанных с коронавирусом в Африке умерли 903 человека, общее количество смертей достигло 171 928. Выздоровели более 5,9 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших выявлено в ЮАР - 2 461 758 и 72 437 соответственно. В Тунисе зафиксировано 20 226 летальных исходов, отмечено 596 775 случая заражения. Для Египта эти цифры составляют 16 535 и 284 362 соответственно.

В африканских странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (280 833 и 4 391), Кения (204 271 и 3 970) и Нигерия (174 759 и 2 160).-0-