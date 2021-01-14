В странах Азии наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых странах Азии наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в связи со стремительным распространением коронавирусной инфекции, сообщает Еuronews.

В Государственном комитете здравоохранения КНР назвали напряженной складывающуюся в стране эпидемическую обстановку. По данным на 14 января, в континентальной части Китая за минувшие сутки было зафиксировано 138 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19: 124 локальных и 14 завезенных из-за рубежа. Общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая возросло до 4 465. Всего с начала пандемии зарегистрировано 87 844 подтвержденных случаев COVID-19, выздоровели 82 324 человека, умерли 4 634. На лечении в медучреждениях страны находятся 885 пациентов, 24 из них в тяжелом состоянии.

Власти Китая призывают местных жителей отказаться от планирования поездок и встреч в праздничный период, который начинается в стране 25 января. Также в Китае продолжается кампания по массовой вакцинации населения.

В Японии зафиксирован максимум суточного прироста числа смертей среди пациентов с COVID-19. Всего в стране выявлено свыше 304 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 4 тыс. человек.

Из-за ухудшения показателей власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах. Этим режимом уже охвачено более половины населения страны.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил: "Правительство решило расширить зону действия режима ЧС, в которую добавлены семь префектур - Тотиги, Гифу, Айти, Киото, Осака, Хёго и Фукуока. Режим будет действовать до 7 февраля".

В Индонезии, по данным университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии выявлено 858 043 случая заражения коронавирусом, 24 951 человек умер.

До 25 января продлен запрет на въезд в Индонезию иностранцам, за исключением некоторых категорий прибывающих.

Первым прививку от коронавируса в стране сделал президент Индонезии Джоко Видодо. На днях власти одобрили китайскую вакцину "Синовак".-0-