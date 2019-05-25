В странах Балтии начинаются выборы в Европарламент

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в Европейский парламент начинается в странах Балтии 25 мая. В этот день отдать свой голос смогут жители Латвии, 26 мая выборы в ЕП пройдут в Литве и Эстонии. В общей сложности граждане балтийских республик изберут 25 депутатов нового состава ЕП, сообщает ТАСС.

Голосование на выборах в Европарламент началось в 28 странах ЕС 23 мая. В Европарламент на срок с 2019 по 2024 год будет избран 751 депутат. Их численность от каждой страны определена по квотному принципу пропорционально населению.

В Европарламент от Латвии избираются восемь депутатов. По данным социологического опроса, проведенного местным центром изучения общественного мнения SKDS, только пять политических сил способны преодолеть пятипроцентный барьер. Самой популярной является представляющая интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическая партия "Согласие", которую намерены поддержать 14% избирателей. Ее лидер - отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков - баллотируется первым номером от списка "Согласия" на выборах в ЕП. За "Согласием" идут объединение "Для развития / За!" (10,9%), "Новое единство" (10,8%) и национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" (9%). Первую пятерку замыкает партия "Русский союз Латвии" (6,9%).

Всего на выборах в ЕП от республики зарегистрировано 16 политических партий и объединений с 246 кандидатами в депутаты. Голосование пройдет на 998 избирательных участках - 954 в Латвии и 44 за рубежом. Участки будут открыты с 07:00 до 20:00 (время совпадает с минским).

Сейчас в Латвии живет 1,9 млн человек, из которых право голоса имеют чуть более 1,4 млн граждан.

Выборы депутатов Европарламента в Литве проходят 26 мая одновременно со вторым туром президентских выборов, в который вышли Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа. За Литвой в Европарламенте закреплено 11 мест, на которые претендуют 302 кандидата, внесенные в 16 списков от политических партий и общественных избирательных комитетов.

По данным опроса, проведенного социологической компанией Baltijos tyrimai, наибольшей поддержкой избирателей пользуются правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" (21,1%) и крупнейшая оппозиционная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" (20,5%). 11,4% избирателей, намеревавшихся участвовать в выборах в ЕП, планировали проголосовать за Социал-демократическую партию Литвы.

Около 2 тыс. избирательных участков откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с минским) 26 мая и будут принимать избирателей до 20:00. Правом голоса на выборах в Европарламент обладают более 2,488 млн человек (население Литвы - 2,8 млн).

Избирательная кампания на выборах в ЕП в Эстонии 26 мая проходит на фоне серьезных внутриполитических потрясений: по итогам выборов 3 марта правительство страны сформировала отстаивающая интересы русскоязычных избирателей Центристская партия вместе с двумя консервативными силами - Консервативной народной партией (КНП) и партией "Отечество". Союз с КНП многие избиратели "центристов" расценили предательством своих интересов, что, как считают некоторые политологи, привело к падению популярности этой партии. По последним опросам, на первом месте в гонке - Социал-демократическая партия (23%), лидером списка которой является бывшая глава МИД страны и экс-посол в РФ Марина Кальюранд. Тройку лидеров с большим отрывом от конкурентов замыкают Партия реформ (20%) и Центристская партия (19%).

Численность населения Эстонии - 1,3 млн человек, из которых около 80 тыс. - неграждане, которые лишены избирательных прав. 26 мая для избирателей с 09:00 до 20:00 будет открыто 444 участка, на которых они смогут проголосовать за 9 партий. Всего в списки кандидатов на выборах в ЕП в Эстонии вошли 66 человек.

Ранее в Эстонии состоялось предварительное голосование, в котором приняли участие 223 870 человек, или 25,4% от общего числа избирателей. Из них 155 521 человек проголосовали в интернете, еще 68 349 - на участках.

В общей сложности Эстонию в ЕП представят 6 депутатов.-0-