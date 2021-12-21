В странах Балтии цены на электричество выросли почти в два раза

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В балтийских республиках цены на электричество показали рост практически в два раза. Об этом свидетельствуют данные биржи Nord Pool, сообщает RuBaltic.

На 21 декабря средняя цена одного МВт/ч в Эстонии составляет 406 евро, что значительно выше стоимости электричества на 20 декабря (269 евро). 19 декабря ценник на электроэнергию находился на отметке в 88 евро.

В Литве один МВт/ч вырос в цене с 299 евро до 413 евро, в Латвии - с 269 евро до 413 евро.

Ранее правительства балтийских стран рекомендовали населению экономить на электричестве. Так, жителям Латвии советовали включать электроприборы только ночью, потому что в это время суток самые низкие тарифы. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рекомендовала жителям стирать ночью в целях экономии, а также утеплять свои дома.-0-