В странах Европы число случаев COVID-19 превысило 60 млн - ВОЗ

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом в странах Европы с момента начала пандемии превысило отметку в 60 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

По словам директора бюро по чрезвычайным ситуациям Дорит Ницан, в регионе от последствий коронавируса умерли более 1,2 млн человек. "Общий охват вакцинацией широко варьируется между государствами - членами в Европейском регионе ВОЗ, и охват вакцинацией приоритетных групп населения, таких как люди старше 60 лет, работники здравоохранения, люди, живущие в учреждениях долгосрочного ухода, и лица с сопутствующими заболеваниями, все еще остается низким в некоторых странах. Поскольку вакцины доказали свою эффективность в предотвращении тяжелых заболеваний и смертей, большее количество случаев заболевания в этих приоритетных группах будет означать больше госпитализаций и смертей. Поэтому мы должны срочно вакцинировать все приоритетные группы", - отмечает Дорит Ницан.

Она также подчеркнула необходимость быстро увеличить масштабы вакцинации во всех странах для защиты уязвимых групп населения. "Кроме того, мы должны продолжать следить за мерами общественного здравоохранения и социальной защиты, включая тестирование, отслеживание, изоляцию, карантин, а также мытье рук, ношение масок и поддержание физического дистанцирования в людных, тесных и закрытых местах", - заявила Дорит Ницан.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом этим летом, в Европейском региональном бюро ВОЗ призывают подумать о необходимости путешествий и оценить их риски.-0-