В странах с коллективным иммунитетом к коронавирусу от 70% смертность упала в десятки раз

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе, смертность по сравнению с концом 2020 года, когда началась массовая вакцинация от ковида, снизилась в десятки раз в тех странах, где коллективный иммунитет превысил 70%. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, данных Всемирной организации здравоохранения, а также выводов экспертов и СМИ.

Заболеваемость - на максимуме, смертность - на минимуме

Темпы распространения инфекции в Европе подскочили в последние три недели. Практически весь регион вновь оказался в красной зоне. В Германии, Австрии, Венгрии, странах Балтии и ряде балканских государств сейчас в сутки регистрируют самое высокое за пандемию число новых случаев заражения. Однако там, где высокий уровень коллективного иммунитета, смертность опустилась до самых низких значений.

Самая высокая в Европе заболеваемость сохраняется в Великобритании, где с июля регистрируют свыше 30 тыс. заболевших в день. При этом умирают менее 1% из них - около 200 человек в сутки. На пике в прошлую волну в январе этот показатель был в девять раз выше, а ковид регистрировали у 56,3 тыс. человек. Сейчас уровень коллективного иммунитета в стране составляет около 74%.

На второе место в последние дни вышла Германия, где число заболевших в сутки превысило 45 тыс., хотя иммунитет в стране приблизился к отметке в 70%. Таких высоких значений заболеваемости в ФРГ еще не было. Прошлой зимой они слегка превышали 30 тыс., но тогда смертность достигала 1,2 тыс. случаев за сутки, сейчас же от ковида умирают около 150 человек. По словам главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана, сейчас в стране идет "пандемия непривитых".

Умирают единицы

По доле вакцинированного населения на первом месте в Европе Мальта (97,8%) и Португалия (88,6%). Причем на Мальте пик заболеваемости отмечался этой весной, сейчас же ковид регистрируют примерно у 50 человек в сутки, а за октябрь умерли всего четыре человека. В Португалии смертность чуть выше (не более 10 случаев в сутки), но и болеют больше - ковид ежедневно диагностируют примерно у 1,3 тыс. человек. В январе этот показатель был в 12 раз больше, а смертность превышала нынешнюю почти в 30 раз.

В Испании, где иммунитет уже превысил 81,5%, заболеваемость немного выросла - сейчас в сутки регистрируют около 3 тыс. новых случаев, хотя в начале октября их было в 2 раза меньше, но в январе ежедневно заболевали сразу по 30 тыс. человек. Смертность же в Испании в последние недели, в отличие от заболеваемости, снижается. Если в конце сентября умирали более 50 человек в сутки, сейчас - около 30. Но больше всего их было в самую первую волну - тогда в сутки регистрировали около 1 тыс. летальных случаев.

Схожая ситуация складывается во Франции (78,8% привитых) и в Италии (77,4%). В первой за последний месяц число случаев заражения в сутки выросло с 5 тыс. до 12 тыс., а во второй - с 3 тыс. до 7,8 тыс. Но это все равно в разы меньше, чем было прошлой осенью и зимой. А умирают сейчас не больше 1% заболевших.

Смертность растет

При этом в странах Восточной Европы, где уровень коллективного иммунитета не превышает 40%, смертность достигла самых высоких за пандемию показателей.

Так, в Украине ежедневно умирают уже более 800 человек в сутки, в Румынии - около 500. В Болгарии регистрируют около 300 летальных случаев, что составляет 7,5% от числа заболевающих. Исключением является Латвия, где привиты уже более 60% населения, но каждый день умирают примерно 6% инфицированных.-0-