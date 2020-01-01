В Страсбурге в новогоднюю ночь сожгли 220 машин, ранены несколько правоохранителей

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Страсбурга задержала 40 человек, подозреваемых в массовых поджогах в новогоднюю ночь. По предварительным данным, огнем уничтожены 220 автомобилей, сообщает газета Dernieres Nouvelles d'Alsace.

Автомобили поджигали на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были вовлечены в уличные беспорядки.

Газета отмечает, что, хотя в префектуре департамента Нижний Рейн не стали называть точное количество уничтоженных машин, уже сейчас можно говорить о том, что ситуация как минимум вдвое хуже, чем годом ранее.

В ходе подавления беспорядков, которые продолжались практически до утра, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Также сообщается о как минимум одном пострадавшем от взрыва горевшего автомобиля.

Такие же происшествия зарегистрированы в городах Мюлуз, Мютциг, Оберне, Барре и Селестате.-0-