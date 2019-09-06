В Судане объявили состав нового правительства

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил состав нового правительства, сообщает французский телеканал France 24 .

Премьер назвал имена 18 министров нового кабинета, в их числе - четыре женщины. Впервые в истории Судана главой МИД назначена женщина - Асма Мохамед Абдалла.

"Сегодня мы начинаем новую эру", - заявил Абдалла Хамдук. "Главным приоритетом работы переходного правительства является прекращение войны и построение устойчивого мира", - добавил он.

Ожидается, что новый кабинет министров будет работать в течение переходного периода - около трех лет - до проведения президентских выборов.

Как сообщалось ранее, армия Судана 11 апреля объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти, роспуске парламента и действующих органов власти. В мае военный совет, сформированный после отстранения от власти президента страны, и представители оппозиции договорились об установлении переходного периода на три года. Однако споры в вопросах руководства страной продолжились. 17 июля переходный военный совет Судана и оппозиционный альянс "Силы за свободу и перемены" подписали политическое соглашение, призванное проложить путь к демократическим преобразованиям в стране. 20 августа в Судане завершилось формирование Суверенного совета в составе 11 членов, который будет управлять страной в течение трехлетнего переходного периода до выборов. Согласно договоренности между военными и оппозицией, Суверенный совет является высшим органом власти в стране. Пять его членов выбраны среди гражданских лиц и пять - среди военных. Кандидатуру 11-го члена военные и оппозиция выбирали совместно.-0-