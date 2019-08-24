В Судане от наводнений и ливней погибли не менее 60 человек

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 60 человек погибли, 101 пострадал в Судане в результате наводнений и сильных ливней, которые начались в стране в начале июля. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
По данным телеканала
Сильные ливни идут в этой части Африки с начала июля, им сопутствуют наводнения. От стихии уже пострадали почти 200 тыс. человек, приводит телеканал данные ООН. Согласно подсчетам правительства Судана, в стране в результате нынешних дождей и наводнений разрушено или повреждено 37 тыс. домов.-0-