В Судане разбился военный самолет

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный самолет потерпел крушение в среду к западу от столицы Судана, города Хартум. Об этом сообщает информационное агентство SUNA со ссылкой на очевидцев.

Летательный аппарат упал после полудня в воды Белого Нила в районе Эш-Шегилаб. На место катастрофы прибыли военнослужащие и полицейские, а также были направлены вертолеты, однако, как отмечает агентство, найти самолет пока не удается. Поиски, которые продолжаются до сих пор, затрудняются тем, что в Судане сейчас сезон паводков, когда река разливается на несколько километров в разные стороны.

Район происшествия оцеплен силовиками, которые не позволяют никому приближаться к предполагаемому месту падения. Между тем суданская армия пока не давала официальных комментариев по поводу данного инцидента.

Неизвестно, сколько человек находилось на борту, а также какой марки был самолет.-0-