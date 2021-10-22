В Судане во время массовых протестов пострадали 35 человек

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 35 человек пострадали в массовых акциях протеста в Хартуме и его окрестностях. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Судана, сообщает ТАСС.

По информации ведомства, участники протестных выступлений в Хартуме и городе-спутнике Омдурмане получили огнестрельные ранения, травмы от резиновых пуль, а также испытывали удушье от слезоточивого газа.

21 октября десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях в поддержку гражданского правления. Они прошли не только в столице, но и в других городах: Порт-Судане (восток), Атбаре (север), Дарфуре (запад), Ньяле (юг).

Вместе с тем в Хартуме, а также Порт-Судане параллельно выступают сторонники правления военных, которые убеждены, что только армия способна вывести страну из глубокого экономического и политического кризиса. В столице еще неделю назад участниками этой сидячей забастовки, добивающейся отставки правительства, был разбит палаточный лагерь.

Как отмечает издание Al Mashhad as Sudani, во избежание столкновений сторонники гражданских сил старались не приближаться к палаточному городку, выросшему перед штаб-квартирой армейского командования. Тем не менее столкновений избежать не удалось. По данным суданских профсоюзов, выступивших организатором "марша миллионов", силы безопасности атаковали группу демонстрантов возле здания парламента. Однако в заявлении полиции говорится, что зачинщиками беспорядков стали именно протестующие. Пытаясь оттеснить их, силовики применили слезоточивый газ.

После свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира в 2019 году суданцы были полны надежд, что теперь страна быстро победит нищету, коррупцию и бесправие. Однако спустя два с половиной года стало очевидно, что Судану, который на протяжении многих лет жил в условиях внутренних распрей, междусобиц и вооруженных конфликтов, не удастся быстро преодолеть тяжелейший политико-экономический кризис. Темпы проведения реформ не устраивают суданцев, которые не стали жить лучше, несмотря на ряд преобразований.

15 октября премьер-министр Абдулла Хамдук обнародовал дорожную карту снижения растущей напряженности между правительством и военными. Однако уже на следующий день на улицы Хартума вышли протестующие против правительства, которое два последних года пытается выстроить баланс в отношениях между военными и гражданскими силами.

За последние семь десятилетий суданская армия предприняла почти два десятка попыток государственного переворота, три из которых были успешными. Последняя из них была предпринята в конце сентября сторонниками Омара аль-Башира.-0-