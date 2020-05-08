В суды Германии поступило около 1 тыс. исков в связи с ограничениями из-за пандемии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конституционные и административные суды Германии поступило около 1 тыс. срочных исков в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Заявители пытаются, в частности, оспорить требования к ношению масок в общественных в местах, запрет собраний, ограничения на поездки и предписания к отправлению церковных служб, а также правила, регулирующие работу магазинов.

"Это указывает на то, что общее согласие с ограничениями, введенными в связи с коронавирусом, постепенно сходит на нет и растет стремление к ослаблению режима", - подчеркнул председатель объединения судей Германии Свен Ребен.

Как сообщалось, Германия приступила ко второму этапу смягчения карантина. В стране возобновляются занятия массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе, открываются все магазины. Во второй половине мая 36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги возобновят проведение матчей.

По последним данным, в Германии подтверждено 169 тыс. случаев COVID-19, более 7,3 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-