В Суэцком канале для снятия с мели застрявшего судна нужно убрать до 20 тыс. куб.м песка

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Операция по снятию с мели застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза потребует удаления порядка 20 тыс. куб.м песка. Заявление управления водной артерии цитирует ТАСС.

"Дноуглубительные работы направлены на удаление песка из-под носовой части судна в объеме от 15 до 20 тыс. куб.м, - отмечается в заявлении. - Это необходимо, чтобы достичь нужной осадки в 12-16 м, на которой его можно будет снять с мели".

Также сообщается, что глава управления Усама Рабиа осмотрел вечером 25 марта один из двух работающих на месте земснарядов. Он заверил, что стандарты безопасности на море обеспечены. "Во внимание принимаются характер грунта и безопасное расстояние между земснарядом и судном", - подчеркнул он, выразив уверенность в способности египетских властей спустить судно на воду в кратчайшие сроки.

Между тем, экономические последствия ЧП все растут. По информации агентства деловых новостей Bloomberg, в связи с блокировкой Суэцкого канала задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму свыше $10 млрд. Стоимость морских грузоперевозок выросла в несколько раз.

Если канал будет оставаться заблокированным на протяжении нескольких недель, танкеры, доставляющие нефть и нефтепродукты из стран Ближнего Востока в Европу, могут быть направлены по альтернативному маршруту - вокруг мыса Доброй Надежды. По оценкам агентства, стоимость поставок вырастет в таком случае как минимум на $300 тыс. - именно столько придется доплатить за топливо для каждого танкера, чтобы он смог преодолеть расстояние в 9,65 тыс. км.-0-