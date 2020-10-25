В Сумской области Украины избиратели проголосовали на фейковом избирательном участке

25 октября, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. По факту деятельности незаконного избирательного участка в селе Сосновка Конотопского района Сумской области полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Мы открыли уголовное производство и сейчас разбираемся, кто организовал это голосование, каким образом были напечатаны бюллетени и каким образом это мошенничество было воплощено в жизнь", - сказал Игорь Клименко.

Он проинформировал, что на этом участке успели проголосовать 30 местных жителей.

Как сообщалось, координатор Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская проинформировала, что в селе Сосновка Конотопского района Сумской области выявлен незаконный избирательный участок, где используют самостоятельно напечатанные бюллетени.

В Украине сегодня проходят местные выборы.-0-