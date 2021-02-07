В Свердловской области на трассе столкнулись около 20 автомобилей

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовое ДТП с участием порядка 20 автомобилей произошло на трассе М5 в Свердловской области, на месте аварии образовалась пробка длиной в 3 км, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД России Валерия Горелых.

"Тревожная ситуация произошла на территории Сысертского городского округа в районе 182-185-го км федеральной трассы М5 Екатеринбург - Челябинск. Вероятно, один из водителей, несмотря на усложнившиеся погодные условия и состояние дорог с ледяным покровом, превысил скорость или его транспортное средство занесло. Из-за резкого торможения столкновение произошло порядка с 20 машинами", - сказал Валерий Горелых.

По его словам, сведений о погибших или госпитализированных нет. На месте ДТП образовалась пробка не менее 3 км, представители МВД организовали реверсивное движение.-0-