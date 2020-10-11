В Таджикистане началось голосование на выборах президента

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах президента началось в воскресенье в Таджикистане. По всей стране открылось 3375 участков. Голосование продлится с 6.00 до 20.00 по местному времени. По данным Центральной комиссии по выборам и референдумам, в списки избирателей включены более 4,9 млн человек, сообщает ТАСС.

Власти республики серьезно подошли к вопросу организации волеизъявления в период пандемии коронавируса. На всех участках заготовлен запас дезинфицирующих средств, а также перчаток и медицинских масок. Всем входящим будут измерять температуру. Санитарная обработка поверхностей будет проводиться каждые 2-3 часа, а сами помещения будут регулярно проветриваться.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов - действующий президент Эмомали Рахмон, выдвинутый Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией Таджикистана, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов.

Для голосования за рубежом откроется 39 избирательных участков в 29 странах.

Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей. Победителем становится кандидат, набравший свыше 50% голосов. Предварительные итоги будут объявлены 12 октября, а окончательные - не позднее, чем через 10 дней после волеизъявления.-0-