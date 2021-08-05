В Таджикистане от COVID-19 привились более 1 млн граждан

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таджикистане более 1 млн граждан вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.
"До 4 августа 2021 года в Таджикистане вакцинацией против коронавирусной инфекции нового вида COVID-19 охвачены 1 013 808 граждан страны", - говорится в заявлении. По данным Минздрава, второй компонент вакцины получили 80 250 человек. В страну доставлены 4 млн доз вакцин компаний AstraZeneca, Moderna и Sinovac Biotech.
Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан 3 июля объявил об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет.
В республике обязательно соблюдение масочного режима в транспорте, магазинах, лечебных учреждениях и во всех общественных местах. Всего зафиксировано 15 364 инфицированных, 14 867 вылечившихся и 121 летальный исход.-0-