5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таджикистане разбился спасательный вертолет, который летел на помощь застрявшим в горах московским туристам, сообщает РИА Новости.

В ассоциации туроператоров Таджикистана сообщили, что вертолет летел за семьей туристов из Москвы, связь с которыми была потеряна, когда они совершали восхождение на ледник в ущелье Поймазор Ванчского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

"Утром 4 августа вертолет вылетел на поиски туристов и потерпел крушение при посадке на ледник. При крушении вертолета погиб пилот и четыре пассажира получили ранения", - сообщили в ассоциации туроператоров Таджикистана.

Отмечается, что к месту происшествия направлены спасатели, чтобы помочь раненым и эвакуировать их в безопасное место. Одновременно идут поиски пропавших российских туристов.-0-