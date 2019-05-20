В Таджикистане во время бунта в колонии погибли 32 человека

20 мая, Душанбе /БЕЛТА-ТАСС/. По меньшей мере 29 заключенных погибли в результате бунта осужденных за причастность к террористической организации в колонии в пригороде Душанбе вечером 19 мая, сообщил источник ТАСС в силовых ведомствах. Помимо этого, уточнили ТАСС в Министерстве юстиции Таджикистана, жертвами беспорядков стали трое сотрудников исправительного учреждения.

"Бунтовщики не подчинились требованию прекратить беспорядки. Они напали и ранили несколько сотрудников колонии. Трое офицеров были убиты", - сказали в ведомстве. По данным Минюста, 30 особо опасных заключенных, отбывающих наказание по обвинению в причастности к ИГ, "вооружившись ножами и другим холодным оружием, взяли в заложники трех сотрудников колонии, чтобы совершить попытку побега".

"В ходе переговоров между самими преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой. Администрация колонии приняла крайние меры, и при подавлении беспорядков зарегистрированы жертвы среди особо опасных заключенных", - добавили в Минюсте.

В то же время источник ТАСС в силовых ведомствах сообщил, что в результате беспорядков были убиты по меньшей мере 29 заключенных. "Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проинформирован об этом инциденте", - добавил собеседник.

Колония расположена в городе Вахдат в 20 км от Душанбе. Сообщается, что автотрасса, ведущая к городу Вахдат, взята под усиленную охрану. -0-