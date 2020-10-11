В Таджикистане завершилось голосование на выборах президента и начался подсчет голосов

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на президентских выборах в Таджикистане завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 (18:00 минского). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию по выборам и референдумам, в республике начался подсчет голосов.

Ранее в Центризбиркоме сообщали ТАСС, что выборы признаны состоявшимися, так как, по данным на 15:00, явка избирателей превысила 50% и составила 70,7%.

По стране было открыто 3 375 избирательных участков. Еще 39 участков было организовано за рубежом. Предварительные итоги голосования ЦИК озвучит на брифинге 12 октября.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов - действующий глава государства Эмомали Рахмон, Рустам Латифзода от аграриев, Абдухалим Гаффорзода от социалистов, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана и Миродж Абдуллоев от коммунистов. Окончательные итоги выборов будут оглашены в течение 10 дней.-0-