В Таиланде донором стволовых клеток впервые стал пациент с COVID-19

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Таиланде донором стволовых клеток впервые в мире стал пациент с коронавирусной инфекцией, операция по пересадке прошла успешно, пишет газета Bangkok Post.

Семилетней Чинтанакан Бункломчит, которая родилась с генетическим заболеванием крови (талассемией), врачи пересадили стволовые клетки костного мозга от ее пятилетнего брата Силы. "Этот случай был очень сложным. Как раз в тот день, когда нам надо было делать забор стволовых клеток у мальчика, мы обнаружили у него коронавирусную инфекцию", - рассказал врач больницы Раматхибоди Сурадет Хонгенг.

По его словам, медики рисковали, забирая стволовые клетки из костного мозга. Клетки могли быть заражены коронавирусом, медперсонал подвергался дополнительному риску во время операции. Ситуацию осложняла и нехватка времени: Чинтанакан Бункломчит уже подготовили к химиотерапии, ее иммунитет был слабым. Без срочной трансплантации стволовых клеток жизнь девочки находилась бы в серьезной опасности. Поиск другого донора занял бы много времени, а генетическое родство обычно дает больший шанс на излечение.

Врачи тщательно все проанализировали и выяснили, что шансы на успех превышали возможные риски. В результате в стволовых клетках не оказалось коронавируса и пересадка прошла успешно.-0-