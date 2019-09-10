В Таиланде из-за наводнений с конца августа погибли 28 человек

10 сентября, Минск /БЕЛТА/. На севере и северо-востоке Таиланда в 32 провинциях из-за наводнений, вызванных ливнями, с конца августа погибли 28 человек, было повреждено более 370 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает газета
Самый сильный ущерб из-за непогоды был нанесен в провинциях Питсанулок, Пичит, Амнат Чароен, Ясотхон, Убон Ратчатхани, Рой Ет и Сисакет.
В северо-восточной части Таиланда была полностью нарушена проходимость более 50 сельских дорог. Большинство местных жителей покинули свое жилье и переселились во временные убежища. Власти оценивают это наводнение как самое сильное в провинции Убон Ратчатхани почти за последние два десятка лет.
Местные метеорологи предупреждают, что на севере и северо-востоке королевства с 11 по 15 сентября возможны внезапные наводнения из-за сильных дождей.-0-