В Таиланде на рынке произошел пожар

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент произошел на рынке Чатучак в Банккоке, сообщает газета Bangkok Post .

По информации издания, огонь возник возле одного из входов. В результате пожара повреждены 30 торговых точек. Пострадали два человека. В тушении пожара было задействовано около 100 пожарных. Полиция выясняет причину возгорания.

Рынок выходного дня Чатучак находится в одноименном районе Бангкока, являясь крупнейшим в Таиланде. Он состоит из более 15 тыс. торговых точек, разделенных на 27 секторов. Там продают множество различных видов товаров, включая растения, антиквариат, электронику, косметику, домашних животных, продукты питания, керамику, мебель, одежду и книги.

Ежедневный поток покупателей на рынке составляет более 300 тыс. человек.-0-