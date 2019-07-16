В Таиланде обрушился в реку павильон, пострадали 23 человека

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольственный павильон обрушился в реку в таиландской провинции Самутсонгкхрам, пострадали 23 человека, трое пропали без вести, сообщает газета The Bangkok Post .

Фото The Bangkok Post

Павильон располагался возле паромной пристани. Во время обрушения часть конструкции упала в реку. Десятки людей оказались в воде. Большинству удалось выбраться на берег самостоятельно. Водолазы продолжают поиск двух женщин и одного ребенка.

Причины обрушения пока не называются. Известно, что павильон был построен несколько десятилетий назад и пользовался популярностью у местных жителей.-0-