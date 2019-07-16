В Таиланде обрушился в реку павильон, пострадали 23 человека

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольственный павильон обрушился в реку в таиландской провинции Самутсонгкхрам, пострадали 23 человека, трое пропали без вести, сообщает газета
Павильон располагался возле паромной пристани. Во время обрушения часть конструкции упала в реку. Десятки людей оказались в воде. Большинству удалось выбраться на берег самостоятельно. Водолазы продолжают поиск двух женщин и одного ребенка.
Причины обрушения пока не называются. Известно, что павильон был построен несколько десятилетий назад и пользовался популярностью у местных жителей.-0-
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